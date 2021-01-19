مشاهدات قياسية لمسلسل "لوبين" على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق مسلسل "لوبين" نسب مشاهدة مرتفعة عبر "نتفليكس" إذ تتابعه حوالي 70 مليون أسرة بالعالم، في مستوى قياسي للمسلسلات الفرنسية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، الثلاثاء، أن عدد الأسر التي تتابع المسلسل سيصل إلى 70 مليوناً بحلول 5 فبراير/شباط أي بعد 28 يوماً من بدء عرضه، في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة "20 مينوت".



ويتخطى "لوبين" مسلسل "ذي كوينز جامبيت"، أحد أنجح المسلسلات في تاريخ المنصة والذي وصل عدد مشاهديه إلى 62 مليون شخص عبر "نتفليكس"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وكتب نجم مسلسل "لوبين"، الممثل عمر سي عبر حسابه على "تويتر": "70 مليوناً! هذا جنون! أنا في منتهى الفخر لأن (لوبين) هو أول مسلسل فرنسي على نتفليكس يحقق مثل هذا النجاح العالمي، ما كان ذلك ليتحقق لولاكم، شكراً لكم جميعاً".

وقد احتل المسلسل المؤلف من 10 حلقات من إنتاج شركة "جومون"، المركز الأول على "نتفليكس" في حوالي 10 بلدان بينها البرازيل وفيتنام والأرجنتين وإسبانيا.

وفي مؤشر إلى حجم الظاهرة، تصدّر كتاب المؤلف الفرنسي موريس لوبلان عن مغامرات "اللص الظريف" أرسين لوبين الذي اقتُبس منه المسلسل، قائمة الإصدارات الأكثر مبيعا عبر شبكة "أمازون" بفرعها الفرنسي.