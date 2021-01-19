موجز الخليج 365 للسيارات.. تسلا تبدأ التسليم وجيل جديد من مرسيدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تعزز ماركة فولفو أسطولها من السيارات المطروحة بنسخة جديدة لعام 2021، من طراز V90، لمنافسة موديلات مثل أودي "A6 أول رود".

بدأت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تسليم السيارات من طراز واي التي تنتجها في مصنع شنغهاي الصينية للعملاء في الصين.

أعلنت العلامة التجارية إم جي، التابعة لمجموعة SAIC الصينية، عن سيارتها EHS الجديدة المعتمدة على نظام الدفع الهجين Plug-in.

أزاحت شركة مرسيدس الألمانية، النقاب عن الجيل الجديد من سيارة الفئة C، وأوضحت أن النسخة الكهربائية من السيارة لن تظهر قبل 2024.



لتوفير سلاسة أكبر في عمل ناقل السرعة الأوتوماتيكي، يلزم تفقد تدفق سائله "الزيت" بشكل دوري، وتغييره إذا لزم الأمر.

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية عن خططها المستقبلية بشأن إنتاج السيارات الكهربائية.

تُطرح مجموعة كبيرة من السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم، خلال العام الحالي 2021.

أعلنت بي إم دبليو عن طرح النسخة الجديدة لعام 2021 من طراز الفئة الرابعة، لتنافس من خلالها موديلات فاخرة في مقدمتها جينيسيس G70.

