شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق زارا لارسون ألبومها الجديد Poster Girl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الملايين من محبى وعشاقى النجمة العالمية زارا لارسون إطلاق ألبومها الغنائى الجديد Poster Girl، ويجد الكثيرون أن لارسون تأخرت كثيرا فى إطلاقه، وكشفت النجمة البالغة من العمر 23 عاما أنها قررت أن تطلق ألبوم Poster Girl فى 5 مارس المقبل وسط ترقب قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء فى شتى أنحاء العالم.



زارا لاريسون زارا لاريسون

وكانت زارا لارسون قد فاجأت العالم مع بداية عام 2021 وقدمت دويتو غنائى مذهل مع المغنى الشهير يانج ثاج الذى يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، فبعد حرص النجمين على العمل فى سرية تامة عى هذه الأغنية، أطلقت زارا لاريسون أغنيتهما الدوتيو التى حملت اسم Talk About Love، وذلك على قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا منذ الساعات الأولى لإطلاقها، وقد تم تصنيف الكثيرين لهذا الدويتو بأنه من أهم التعاونات التى ظهرت مع بداية العام الجديد.