سيلينا غوميز تحل لغز جرائم في مسلسل "هولو" الجديد

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شوهدت الممثلة والمغنية سيلينا جوميز في موقع تصوير مسلسل هولو Murders in the Buildings في مانهاتن يوم الأحد.

تنتج نجمة البوب البالغة من العمر 28 عامًا وتؤدي دور "مابل" في المسلسل الكوميدي المكون من 10 حلقات حول ثلاثة متحمسين للجريمة يعملون معًا لحل جريمة قتل.

حرصت سيلينا على حماية نفسها والآخرين من فيروس كورونا من خلال ارتداء قناع وجه من القماش الرمادي. كما ارتدت معطفًا أبيض كبير الحجم فوق قميص أزرق فاتح ثقيل، وسروال رياضي بلون مماثل، وحذاء رياضي أبيض.

قامت جوميز لاحقًا بتصوير مشاهد مع ستيف مارتن - الذي يلعب دور تشارلز وشارك في كتابة العمل مع جون هوفمان.

وكانت المغنية الشابة قد أبهرت جمهورها في أغنيتها المصورة الإسبانية الجديدة "De Una Vez" التي صدرت يوم الخميس الماضي، من إخراج تانيا فيردوزكو وأدريان بيريز .

طوال العمل المصور الذي استمر 3 دقائق تقريبًا، ترتدي نجمة قناة ديزني السابقة فستانًا ورديًا زهريًا من Rodarte بأكمام منتفخة.

في الواقع ، يعمل الفستان إلى حد كبير كنقطة محورية خلال الفيديو بأكمله.

فوفقًا لفيردوزكو ، فإن الطباعة المنمقة هي إشارة إلى الرسامة المكسيكية الشهيرة فريدا كاهلو. وفي الوقت نفسه ، تم تصميم مجوهرات جوميز المتميزة من قبل مصممة المجوهرات المكسيكية الموهوبة دانييلا فيليجاس.

في تصريح من فيردوزكو لمجلة فوغ تقول: "أردنا الحصول على هذه الروابط، لخلق هذا المظهر، واللعب بالزهور المذهلة بالطريقة التي فعلتها فريدا ، ولكن بشكل يتماشى مع الوقت الحالي". "الزهور على الفستان والشعر وفي الفيديو كلها مرتبطة بفكرة التجديد هذه."

لكن بالنسبة إلى جوميز ، كان الأمر كله يتعلق بتكريم أفكار النهضة والنمو. وقالت: "أحب الدور الذي تلعبه الطبيعة في الفيديو أيضًا وكيف يمثل الشفاء والنمو".

وتضيف غوميز: "[إنها] أغنية جميلة وأعتقد أن لها معنى قويًا جدًا وراءها لأي شخص كسر قلبه". "لدينا جميعًا الألم والندوب من التجارب المختلفة التي نمر بها في الحياة ، ولكن كيف نعالج أنفسنا. لا يتعلق الأمر فقط بترك الماضي وراءك والتسامح ، الأهم من ذلك ، ان نتحلى بالقوة للمضي قدمًا، وبدء الفصل التالي ".

وسارع معجبيها إلى ربط الأغنية بعلاقتها مع جاستن بيبر.

لجأ الناس إلى Twitter للتكهن. كتب أحد الأشخاص: "سيلينا غوميز تغني أغاني عن جاستن بالإسبانية لذا لا يستطيع جاستن فهم الأمر بشكل جيد" ، بينما سأل أحد المعجبين ، "هل أنا فقط أم أن #DeUnaVez لـ Selena Gomez هي أغنية أخرى عن جاستن بيبر؟"