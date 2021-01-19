شكرا لقرائتكم خبر عن أبو: روح محمد فوزى ومنير مراد وسعد عبد الوهاب فى الأغانى التى أقدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب أبو خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365 إنه يحب سماع فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، ولكن الأغاني التي يقدمها بها روح ثلاثة عظماء في الغناء المصري والعربي من وجهة نظره هم : محمد فوزي ومنير مراد وسعد عبد الوهاب .



المطرب ابو

أبو

وأوضح قائلا : هؤلاء الثلاثي أجدهم شبهي ونفس "الاستايل" الذي أقدمه ومن نفس المدرسة التي أقدمها في الغناء وروحهم دائما في الأغاني التي أقدمها.

كما أنني أحب حسين الجسمي وقابلته في المغرب وبيننا حتى الآن تواصل وأتمنى أن أقدم له لحنا وربما يحدث ذلك قريبا ، كما أنني احب أن أقوم بالتلحين للمطربة شيرين عبد الوهاب ، أما المطرب أو المطربة التي يتمني أن يقدم معها دويتو فقال : كثيرين جدا واختيار ذلك يكون له علاقة بالحالة في الأغنية التي اقدمها ولذلك اخترت يسرا في اغنية 3 دقات لانها تليق عليها الحالة التي اقدمها فالمناسب أقدم معه الدويتو بدون تردد .