شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس تثير حيرة معجبيها حول تصويرها لكليب جديد أم إعلان تجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية مايلى سايروس قررت أن تبدأ عام جديد بطرح عمل مختلف لتكسب المزيد من الأضواء والاهتمام خلال الفترة المقبلة، حيث تصور الآن النجمة البالغة من العمر ( 28 عاما ) أحد الأعمال وذلك فى ماليبو بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية .

وبسبب عدم وجود معلومة واضحة عن التصوير، فقد انقسم البعض حول تصوير مايلى سايروس لكليب جديد من ألبومها الأخير" Plastic Hearts "، فى حين علق آخرين أن ظهور مايلى بإحدى الصور وهى تحمل زجاجة عطر مما جعلهم يؤكدون أنه إعلان تجارى عن أحد أنواع العطور.

ظهرت مايلى سايروس بعدد من الصور التى سجلتها عدد من عدسات مصورى " البابرتزي" وهى تجلس على شاطئ البحر، بينما كانت ترتدى مايلى " بلوزة " بإحدى درجات اللون البنفسحى ، وبنطلون فضفاض بإحدى درجات اللون البيج .

يذكرأن مايلى سايروس حلت ضيفة على HEART FM مؤخرا وبسؤالها عما إذا كانت تفضل تقبيل نجم البوب الكندى جاستين بيبر أو النجم العالمى هارى ستايل ، فقد أجابت مايلى سايروس على الفور مؤكدة أنها تفضل "هارى ستايل" وهوالخبرالذى تصدرعدد كبير من المواقع الفنية وأبرزها "جاست جيرد" و ET CNADA ، واستكملت مايلى كلامها قائلة: "جاستين بيبر كنت أعرفه منذ فترة طويلة، فى الحقيقة أنا باعتبره واحد من أفراد العائلة.. هارى ستايل يبدو جيد حقا".







