شكرا لقرائتكم خبر عن أبو: المهرجانات ستستمر وتتطور للأفضل ولا أحب الاستعلاء على هذا النوع من الأغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان "أبو" خلال لقاء لتليفزيون الخليج 365 إن المهرجانات موجودة بقوة في الشارع المصري وأنه شخصيا يحب بعض أغانيها مثل اغنية " أخواتي "وهو لحن ذكي وسهل ممتنع .



ابو في تليفزيون الخليج 365

وقال إن أغاني المهرجانات "بتخلص في قعدة واحدة" وبشكل عفوي ويخرج العمل بروح الجماعة واعتقد أن مطربين كثيرين حاليا يتجهون لغناء المهرجانات، وأضاف:" وأنا لو قمت بالغناء في المهرجانات سوف اغني بطريقتي الخاصة ، وأنا عموما في كل المزيكا التي اقدمها يكون هدفي اسعاد الناس مثلما حدث في اغنية 3 دقات وحبيبي يا ليل وعيش يا قلبي وأهواك وغيرها".



أبو في تليفزيون الخليج 365

وأضاف : المهرجانات سوف تستمر ولكنها سوف تتطور فما قدمه أوكا وأورتيجا في البداية تم تطويره وما نسمعه الآن مختلف عن اول ما بدأت تلك الأغاني، فهي حالة غنائية وهي ليست موجة وستنتهي ولكنه شارع جديد في الفن المصري وسوف يأخذ شكله وأنا لا احب الاستعلاء على هذا النوع ولكن لدي تحفظ علي بعض الكلمات ولكنه فن ناجح وسف يتغير ويتشكل .