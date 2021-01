شكرا لقرائتكم خبر عن كلوى كاردشيان بصحبه ابنتها فى أحدث ظهور لها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت نجمة تليفزيون الواقع كلوى كاردشيان، متابعيها وجمهورها، بأحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، برفقه ابنتها، حيث ظعرا وكأنهما فى عزلهما الصحى داخل منزلهما.

وكانت قد ظهرت نجمة The Keeping Up With The Kardashians، البالغة من العمر 36 عامًا عارية ولم ترتد سوى بنطلون جينز أزرق، ذى خصر عالي وزوج الأحذية المعلن عنها، وهو ما جعل الحملة الاعلانية مثيرة للغاية.

وكانت قد أكدت كلوي كاردشيان، أن احتفالات العائلة فى "الكريسماس" لهذا العام تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى الوقت الذى يواصل فيه الفيروس التاجى حصد المزيد من الأرواح، وفقا لما ذكرته صحفية "ديلى ميل" البريطانية.