شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى خارج حسابات مسلسل يسرا "حرب أهلية" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى من حسابات مسلسل الفنانة يسرا الذى يحمل اسما مبدئيا "حرب أهلية"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويخرجه سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، حيث كانت هيفاء مرشحة للوقوف أمام يسرا ليشكلا ثنائيا قويا خلال الموسم الرمضانى.

وفى اللحظات الأخيرة، اضطرت هيفاء وهبى تقديم اعتذار للشركة المنتجة للمسلسل، بسبب إغلاق الطيران وحظر التجوال الذى يشهده لبنان منذ فترة، فضلا عن أن مدة التصوير قد تتخطى الـ 3 أشهر وهو ما يمنع هيفاء من المكوث في مصر طوال تلك الفترة نظرا لانشغالها ببعض الأعمال في لبنان بالإضافة إلى عائلتها ايضاً.

ويعرض حاليا لهيفاء وهبى مسلسل "أسود فاتح" ويشارك في بطولته كل من شريف سلامة، احمد فهمى، صبرى فواز، رانيا منصور، معتصم النهار، وعدد أخر من الفنانين، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج كريم العدل.

يسرا قدمت العام الماضى مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى، وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.