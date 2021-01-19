شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هاري ابن الملياردير بيتر برانت والممثلة ستيفانى سيمور بجرعة مخدرات زائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن وفاة الشاب هاري برانت عن عمر يناهز 24 عامًا، وهو ابن الملياردير بيتر برانت والممثلة وعارضة الأزياء ستيفاني سيمور وذلك بجرعة زائدة من المخدرات.

وقالت عائلة هاري إنه توفي نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات بعد صراع دام سنوات مع الإدمان، وأضافت في بيان "سنظل فى حزن إلى الأبد لأن حياته انتهت بسبب هذا المرض المدمر لقد حقق الكثير خلال 24 عامًا، لكننا لن نحظى أبدًا بفرصة لنرى كم كان يمكن أن يفعل هاري في مستقبله".

وتابع البيان: "لم يكن هاري ابننا فقط لقد كان أيضًا أخًا رائعًا ، وحفيدًا محبًا ، وعمًا مفضلًا وصديقًا مهتمًا، لقد كان روحًا مبدعة ومحبة وقوية جلبت النور إلى قلوب الكثير من الناس لقد كان حقًا شخصًا جميلًا من الداخل والخارج ".

كان هاري نجل عارضة الأزياء والممثلة ستيفاني سيمور والملياردير بيتر برانت غالبًا ما كان هو وشقيقه بيتر الابن يظهران علي السجاد الأحمر وكان له الكثير من الصداقات مع العديد من النجوم الكبار على مر السنين.