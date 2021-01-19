شكرا لقرائتكم خبر عن بحب معاك.. أول أغانى سميرة سعيد من ألبومها الجديد. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة سميرة سعيد لطرح أولي أغنيات ألبومها الجديد بعنوان"بحب معاك"، وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامي دهيمة، وجيتارات أحمد حسين، ومن المقرر أن يتم طرحها غدا الأربعاء الساعة 4 على يوتيوب.

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.

وفي وقت سابق، قالت الديفا سميرة سعيد في حوارها مع الزميل علي الكشوطي، علي تلفزيون الخليج 365 :"أنا والمخرج اللبناني نضال هاني نعمل سويا منذ فترة وحققنا نجاحات كتيرة، ولما بيبقي في أي أغنية جديدة بنقعد وبسمعه الأغنية ونتناقش هنصورها أزاي وايه الشكل اللي هظهر بيه ومهم أن الموضوع يبقي مختلف في الشكل والمحتوي وتكون حاجة جديدة ومختلفة".