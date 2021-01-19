شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال مخرج الجاسوسية المصرية يحيى العلمى فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ19 على رحيل المخرج يحيى العلمى، الذى ودع عالمنا في مثل هذا اليوم 19 يناير عام 2002 عن عمر يناهز61 عاما، بعد صراع دام بضعة أشهر مع إصابة في القلب، بعد رحلة من العطاء الفني قدم خلالها العديد من الأعمال الهادفة وأستطاع أن يقدم للمشاهد ما لا يتوقعه من أعمال مختلفة ومتنوعة بين قصص الجاسوسية والدراما الاجتماعية.

ولعل أكثر الأعمال الذى ترك فيها "العلمى" بصمته ولا تزال محفورة في تاريخ الدراما إلى وقتنا الحالي، هي أعمال الجاسوسية المأخوذة عن قصص المخابرات المصرية أبرزها مسلسل و"دموع في عيون وقحة" بطولة الفنان عادل إمام، الذى يعتبر من أوائل المسلسلات المصرية التي كشفت عن الجواسيس وأنشطة المخابرات العامة ودورها في حرب أكتوبر، ومسلسل "رأفت الهجان" بأجزائه الثلاثة بطولة الفنان محمود عبد العزيز، والتي تناول سيرة البطل رفعت على سليمان الجمال الذى تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ولازال يعرض إلى الآن.

كما أخرج العديد من القصص الاجتماعية أبرزها مسلسل "هو وهى" بطولة الفنانة الراحلة سعاد حسنى وأحمد زكى وهو عبارة عن حلقات منفصلة تناقش قضايا مختلفة، ومسلسل "لا" و"نصف ربيع الآخر" للفنان يحيى الفخرانى، وقدم أعمال السير الذاتية من خلال مسلسل "الأيام" عن قصة حياة الأديب العالمى نجيب محفوظ، و"العملاق" عن قصة حياة الكاتب والأديب محمود عباس العقاد.

وكان له دورا في عالم السينما حيث قدم 11 عملا أبرزهم" شباب يرقص فوق النار، الليلة الموعودة، تزوير في أوراق رسمية، طائر الليل الحزين".