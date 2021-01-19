شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وأبطال "هجمة مرتدة" يصورون مشاهد خارجية من المسلسل فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز إلى الفيوم لتصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل، ويستمر التصوير هناك لمدة 4 أيام، حيث يتبقى أيام قليلة وينتهى أبطال المسلسل من التصوير بشكل نهائى، ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج لتسليم الحلقات الأولى أول بأول للجهة المنتجة استعدادًا للعرض فى شهر رمضان المقبل.

ويجسد عز في "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى انتهى أحمد عز من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمه "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، ويشاركه البطولة كل من كريم عبد العزيز، تنقل خلالها ما بين القاهرة والاسماعيلية، حيث توقف التصوير حالياً لانشغال أبطاله بأعمالهم الرمضانية المقبلة، ويشارك في البطولة هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم.