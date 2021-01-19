شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار مع ابنته فى أحدث ظهور له.. شوف الشبه بينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم اللبنانى وائل جسار، متابعيه وجمهوره، بصور جديدة له تجمعه مع ابنته عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يظهر من خلاله وهو يحتضنها، ليكون هو الظهور الأحدث له منذ عدة أيام.

وكان قد خرج المطرب اللبنانى وائل جسار فى تصريحات منذ عدة اسابيع، تعليقاً على رحيل الموسيقار الياس رحباني، حيث قال انه يعتبره خسارة كبيرة للكل الوطن العربى وليس للبنان فقط، مشيرا إلى أن يوم رحيله يوم حزين للغاية.

وتابع جسار، قائلاً "إن لبنان فقد قامة وقامة كبيرة برحيله والذى قام بالتلحين لعمالقة الغناء والتى تظل أعماله باقية إلى الأبد ووصفه بأنه آخر أعمدة العمالقة".

وكان قد شارك جسار فى تحدي أغنية "محسود" الذى أطلقه الهضبة عمرو دياب منذ عدة أسابيع، بعد طرح البرومو الخاص بالأغنية وطلب من الجميع المشاركة في التحدى بغنائه، وأشاد الهضبة بغناء جسار، وأعاد نشر مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "تويتر" وهو يغني على العود، قائلا: "الله الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة".