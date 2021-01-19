شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا قرر بليك شيلتون اللجوء للتغيير قبل حفل زفافه على جوين ستيفانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط النجم العالمى بليك شيلتون بشتى الطرق أن يظهر بأفضل إطلالة ممكنة خلال حفل زفافه، وهو ما يجبره على عمل بعض التعديلات، وأثناء محادثته مع صديقه المقرب لوك براين فى برنامج Party Barn Radio الخاص به على "Apple Music Country"، كشف المغنى الشهير البالغ من العمر ( 44 عاما ) ومدرب برنامج The Voice أنه يأمل فى فقدان بعض الوزن قبل إقامة حفل زفافه من النجمة العالمية جوين ستيفانى التى ربطتهما قصة حب قوية استمرت لسنوات طويلة .

وأشار النجم الشهير بليك شيلتون الذى يخطى بشعبية مذهلة أنه يخطط لانقاص وزنه ما لا يقل عن 10 رطل وذلك قبل حفل الزفاف لكى يبدو أكثر أناقة ووسامة.



بليك شيلتون بليك شيلتون

يذكر أن بعد خمس سنوات من المواعدة ، تقدم بليك شيلتون لطلب الزواج من المغنية البالغة من العمر ( 51 عام ) فى أكتوبر 2020 خلال رحلتهم إلى أوكلاهوما ، و ذلك بعد سلسلة طويلة من الشائعات التى انقسمت حول تفاصيل زفاف النجمين ، بينما تم تداول الكثير من الشائعات حول انفصالهما ، إلا أن الثنائى بلين و ستيفانى يسعيان دائما لجعل حياتهما اكثر هدوءا و استقرارا دون التعليق على الشائعات التى تستهدفهم .



بليك شيلتون وجوين ستيفانى