شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح كريم فهمى للوقوف أمام نيللى كريم فى مسلسلها الجديد رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح القائمون على مسلسل النجمة نيللى كريم، النجم كريم فهمى للمشاركة في بطولة المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، الذى يكتبه عمرو الدالى، ويخرجه أحمد خالد، وإنتاج سينرجى والعدل جروب، حيث أرسلت الشركة المنتجة السيناريو لكريم، ومن المقرر الإعلان عن انضمامه من عدمه خلال الساعات المقبلة.

وفى السياق ذاته، تواصل الجهة المنتجة بالاتفاق مع المخرج التحضيرات الأخيرة للمسلسل، الذى يعد مفاجأة في الموسم الرمضانى المقبل ولم يستقر فريق العمل على اسم للمسلسل حتى الآن، حيث تم اقتراح أكثر من اسم، ولم يتم الاستقرار على الاسم النهائي .

كريم فهمى تألق العام الماضى في مسلسل "ونحب تانى ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وقدم دوراً مهماً في أحداث المسلسل، ولاقى ردود أفعال مميزة على دوره، حيث كان بمثابة الحياة والحب لياسمين عقب انفصالها عن زوجها شريف منير، وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد سعيد عبد الغنى، وسوسن بدرن وليلى عز العرب، وعماد رشاد، واخرون، إخراج عمرو سلامة، وتأليف عمرو محمود ياسين .

كما قدمت النجمة نيللى كريم مسلسل "بـ 100 وش" والذى كان حديث السوشيال ميديا ولاقى نجاحا كبيرا في الموسم الرمضانى الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين ومصطفى درويش واخراج كاملة أبو ذكرى .