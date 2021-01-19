شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فينسيا السينمائي يكشف عن قسم جديد إلى قائمة أقسام جوائزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيضيف مهرجان فينسيا السينمائي فى نسخته الـ 78، التى من المقرر أن تقام فى الفترة بين 1 إلى 11 سبتمبر من العام الجارى 2021 ، قسم جديد إلى أقسام الأفلام المتاحة الآن، على أن يطرح تحت اسم Orizzonti Extra، ويشمل مجموعة مختارة من الأعمال التجريبية التي ستحل محل قسم Sconfini الحالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

القسم الجانبي الجديد ، كما يوحي عنوانه، سيكون مكملاً لاختيار مسابقة Orizzonti في فينسيا ولكنه سيركز على "الاتجاهات الجديدة في السينما العالمية"، وبالتالى سيكون موجهًا نحو المخرجين الجدد والصاعدين.

قال المهرجان إن أفلام القسم الجديد Orizzonti Extra يجب أن تكون مدتها 60 دقيقة على الأقل ولكن لا توجد قيود أخرى من حيث الطول أو الأسلوب أو النوع، على أن تحكم لجنة التحكيم على الاختيار ومنح جائزة أفضل فيلم.

افتتحت فينسيا يوم الاثنين الماضى التسجيل الرسمي لحدثها المهم فى 2021، الذي سيستمر فى الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، على أن ينظر المهرجان في الأفلام التي تم الانتهاء منها بعد 12 سبتمبر 2020، والتي لم يتم عرضها بأي شكل من الأشكال، حتى كعمل قيد التنفيذ، لأي قسم في النسخ السابقة من مهرجان فينسيا.

نظرًا للوضع الذى تسببت فيه جائحة COVID-19 ، قالت فينسيا إنها ستنظر في الأفلام التي اكتملت قبل 12 سبتمبر 2020، شريطة ألا تكون قد اكتملت قبل 7 سبتمبر 2019، وشريطة عدم تقديمها مسبقًا ورفضها، لمهرجان 2020 ولم تكن متاحة للتوزيع التجاري أو المعرض عبر الإنترنت.