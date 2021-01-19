شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "موسى" فى صورة مع محمد رمضان من كواليس المسلسل بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد سلامة، مخرج مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، عن صورة جديدة من كواليس تصوير المسلسل المقرر عرضه خلال موسم دراما 2021، خلال تواجدهم فى لوكيشن التصوير بمنطقة جبل الدهشة فى محافظة سوهاج، حيث نشر سلامة، صورة مع بطل العمل محمد رمضان، أتبعها قائلا: "موسى.. ثقة فى الله نجاح".



محمد سلامة ومحمد رمضان

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.





وفى نفس الإطار، تواصل الفنانة القديرة فريدة سيف النصر، تصوير أحداث دورها بالمسلسل التى تجسد فيه دور سيدة غجرية ودجالة تقرأ الودع من خلال الكف وتدعى "كحلا"، وتتلون فى أكثر من شخصية طوال أحداث المسلسل.

كما تصور الفنانة هبة مجدى، مشاهدها أيضا فى المسلسل، حيث تجسد فى العمل شخصية "شفيقة" شقيقة محمد رمضان، ويعد العمل الرابع الذى تظهر فيه هبة مجدى بدور صعيدية بعد مسلسلات "ولد الغلابة" مع أحمد السقا و"يونس ولد فضة" مع أحمد السقا و"ولاد تسعة".