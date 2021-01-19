شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أبو يحتفل بنجاح أعماله الأخيرة فى الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المطرب "أبو" مقر مؤسسة ”الخليج 365”، للاحتفال بنجاحاته وأغانيه فى الفترة الأخيرة، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وأدار معه الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر حوارا خلال لتليفزيون ”الخليج 365” تحدث فيه عن نجاح أغنيته الأخيرة "محتار" التى قدمها في فيلم "وقفة رجالة"، الذى يعرض حاليا في دور العرض السينمائى، كما تحدث عن نجاح أغنية "3 دقات" وأشياء أخرى تذاع قريبا .

وأشاد المطرب أبو بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وشارك أبو بأغنية "محتار" ضمن أحداث فيلم "وقفة رجالة" وهى من كلمات أمير طعيمة وتوزيع روبرت كمال في ثانى تعاون يجمع بينه وبين أبو، وذلك بعد أغنية "حبيبى ياليل" والتي غناها أبو في مهرجان الجونة السينمائى عام 2019.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.



المطرب ابو وعادل عبدالله



المطرب ابو وعمرو صحصاح



المطرب ابو ومصطفى جابر



المطرب ابو يزور الخليج 365



المطرب ابو



جمال عبدالناصر



خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 والمطرب أبو



ابو فى زيارة الخليج 365



أبو والصحفى جمال عبدالناصر



أبو وبلال رمضان



أبو



المطرب أبو فى الخليج 365



المطرب أبو فى جولة صالة تحرير الخليج 365



المطرب أبو فى صالة تحرير الخليج 365



المطرب أبو والسعودى محمود



المطرب أبو وتامر اسماعيل



المطرب ابو وجمال عبدالناصر



المطرب أبو وحواره مع جمال عبدالناصر



المطرب أبو وخالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 وزملاء قسم الفن



المطرب أبو وخالد كامل