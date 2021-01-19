شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تستعرض رشاقتها بصورة "بسيطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أن تكون محط اهتمام و تركيز المعنيين بالأزياء و الموضة بشتى أنحاء العالم دائما، فبالرغم من الشائعات التى تستهدف حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها النجم كانى ويست بشكل مستمر، والتى زادت بكثافة خلال الفترة الماضية، قررت كيم أن تستمر فى التجاهل وخطف الأنظار على طريقتها الخاصة.

نشرت كيم كاردشيان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام " صورة جديدة التقطتها بطريقته لـ " SELFIE MIRROR " استعرض نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة البالغة من العمر (40 عام ) فى الصورة جسدها الممشوق .



كيم

ولآنها قادرة على أن تجعل أبسط شيء مثيرا ظهرت كيم كاردشيان مرتدية ملابس ذات تصميم بسيط بإحدى درجات اللون البنيلكن، النجمة الشهيرة بدت ذات إطلالة براقة ومثيرة ، وعلقت كيم كاردشيان على الصورة فكتبت : " صورة سيلفى بسيطة بالحمام" .

يذكر أن كيم كاردشيان احتفلت أمس بوصول عدد مرتادى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام " الى 200 مليون مشترك من محبيها و عشاقها من شتى انحاء العالم .