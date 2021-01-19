شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يطرح أحدث أغانيه غدا على يوتيوب.. ويعلق: تريند الشارع الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، برومو أحدث أغانيه "يا أحلي عيون"، مؤكدا على إصدارها غدا الأربعاء، وعلق على الفيديو قائلا: "تريند الشارع الجديد.. بكرة الأربعاء.. الساعة 7 على قناتى الرسمية"، وتقول كلماتها :"يا أحلى عيون بموت فيكي بقيت مجنون بمعاليكي .. أهد الكون في ثانية عشان أراضيكي".

يأتى هذا فيما يتعاون المطرب عمر كمال مع الملحن وليد سامي في أغنية سينجل جديدة بعنوان"الى سابك وانتا واقع"، وهى من كلمات محمد النجار، والأغنية تحمل طابع شعبي مختلف عن أعمال عمر السابقة حسبما أكد ملحن وليد سامى لـ" الخليج 365"

ومن كلمات الأغنية: "اللى سابك وأنت واقع..م النهاردة متعرفوش..واللى عامل مش فاضيلك ..أنت برضو متفضالوش"، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة علي يوتيوب.

من ناحية أخري طرح مؤخرا عمر كمال الغنائية كليب «إنتو مش جدعان» والذي يتعاون فيه مع محمود معتمد واقتربت مشاهدات هذا الكليب الذى طرح أمس من مائتي ألف مشاهدة وكلمات إسلام المصري وغباشي، وتوزيع شيندي وخليل، وأورج أندرو الحاوي.