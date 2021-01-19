شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعزي الفنان راشد الماجد فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيثة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تقديم واجب العزاء فى الفنان السعودى راشد الماجد، لوفاة والدته، التي غادرت عالمنا صباح اليوم، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر "أتقدم بخالص التعازي إلى أخي راشد الماجد فى وفاة والدته رحمها الله".



تركى آل الشيخ

وكان قد حضر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، منذ ايام برفقة ورجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، وسالم الهندى الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، افتتاح المقر الجديد للشركة بمدينة الرياض.