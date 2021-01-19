شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يستعيد ذكريات أول أغنية له بصورة نادرة من 42 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي الهندي أميتاب باتشان عن صورة نادرة له تعود لأكثر من 42 عاما، استعاد بها ذكريات تسجيله أول أغنية بتاريخه الفني وكانت لفيلم " Mr Natwarlal" عام 1979، وظهر بها معه النجم الهندي هريثيك روشان فى طفولته، وعلق أميتاب باتشان، على الصورة التى نشرها عبر حسابه على "انستجرام"، بقوله: "الأغنية الأولى التي غنتها لفيلم.. بروفة موسيقية مع الملحن راجيش روشان و كل هذا تحت إشراف واحد صغير جالس على مقاعد البدلاء " هريثيك روشان".



اميتاب باتشان

ويعتاد النجم أميتاب باتشان على مشاركة متابعيه من خلال وسائل السوشيال ميديا بصوره، مثلما حصل مؤخراً أثناء جلوسه بمنزله، حيث ظهر خلال صورة غريبة له، كتب عليها توقيت التقاط السيلفى، وظهر أسطورة السينما الهندية أثناء أخذ احتياطه من الجو البارد من خلال لف رأسه بطريقة أشبه بالقبعة.

وكان النجم الهندى أميتاب باتشان، قد شارك فى وقت سابق متابعيه على موقع "انستجرام" بصورة له من أيام الطفولة، حيث جاءت الصورة بالأبيض والأسود، وكان معه بها كل من شقيقه الأصغر، بالإضافة إلى والدته، مثلما ظهر في الصورة الذى كتب بخصوصها: "تلك الأيام حينما كنت تضطر لتصوير نفسك عبر الكاميرا، مع أخى الأصغر والقميص المشجر الذى ارتديه".

وحرص أسطورة السينما الهندية والعالمية أميتاب باتشان، على استعادة ذكرياته بصورة من دولاب الذكريات، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة يظهر من خلالها وهو يرتدي بدلة باللون الأبيض، وهو يقف أمام إحدى السيارات الفارهة، والتي تبدو وكأنها جزء من جلسة تصوير خضع لها آنذاك على شواطئ مدينة مومباي في الهند.