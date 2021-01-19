شكرا لقرائتكم خبر عن نولان وماكوين أبرز الموقعين عل حملة Keep the Magic Alive لدعم السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حملة Keep the Magic Alive لدعم السينما صدى واسعا، حيث شارك فى التوقيع على مذكرة ضمن الحملة تطالب وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك بمزيد من الدعم لقطاع السينما.

وذكر موقع فارايتى أن أكثر من 40 شخصية بارزة فى صناعة السينما فى المملكة المتحدة، بما فى ذلك مخرج "تينيت" كريستوفر نولان وصانع أفلام "سمول آكس" ستيف ماكوين، طالبوا الخزانة البريطانية بمزيد من الجهود التى يجب أن تبذلها حكومة المملكة المتحدة فى مساعدة دور السينما على البقاء واقفة على قدميها، وأكدت الرسالة أن المبادرات التى قدمتها الحكومة قد لا تكون كافية.

ومن بين الموقعين أيضا مخرج "مارادونا" آصف كاباديا، وصانع أفلام "Slumdog Millionaire" دانى بويل، ومنتجة جيمس بوند باربرا بروكلي، ومنتج "هاري بوتر" ديفيد هيمان.

وتسببت جائحة كورونا فى خسائر فادحة للسينما العالمية خلال عام 2020، وبعد عودة الفتح التدريجى لدور العرض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية تراكمت الديون على أكبر أصحاب دور عرض فى العالم مثل AMC و Cineworld و Cinemark، فى ظل ما شهده العالم من انتشار فيروس كورونا، وقد حذرت AMC المستثمرين من أنها بحاجة إلى 750 مليون دولار إضافية لتجنب الإفلاس هذا العام، فى حين أن Cineworld، التى تمتلك Regal Cinemas فى الولايات المتحدة أغلقت مواقعها فى أوروبا وأمريكا الشمالية كوسيلة لتجنب الإفلاس، كما تواجه دور السينما الأصغر الإغلاق، على الرغم من أنها قد تحصل على بعض المساعدة الفيدرالية من Save Our Stages.