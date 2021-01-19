شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تروج لكليبها الجديد "بحب معاك" قبل ساعات من طرحه بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة سميرة سعيد، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، للترويج لكليبها الجديد "بحب معاك"، المقرر طرحه غداً عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكتبت الديفا على الصورة التي ظهرت من خلالها ضمن بوسترات ألبومها، "بحب معاك.. غدا الساعة 4 على قناتي الرسمية في يوتيوب".

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنين فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.