شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تدعو جمهورها لمشاهدة الحلقة 18من مسلسل لؤلؤ.. وتعلق:من أفضل الحلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مى عمر، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من وراء كواليس مسلسلها لؤلؤ الذى يتم عرضه على قناة ON، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتطالب جمهورها بمتابعة الحلقة الـ 18 من مسلسلها التي ستعرض اليوم، مؤكده إنها من أفضل حلقات المسلسل.

وكانت الحلقة الـ 17 من المسلسل، قد شهدت مفاجأة لؤلؤ - مى عمر - لكاميليا - نرمين الفقى - باختيارها افتتاح الحفل الغنائى الذى اتفقا على احيائه سوياً برعاية المنتج عزت - محمد غنيم - على أن تختتم كاميليا الحفل احتراماً لتاريخها الكبير فى عالم الغناء، رغم أن هذا الأمر كان محل خلاف بينهما وكان من الغريب أن توافق لؤلؤ بهذه السهولة.

مسلسل لؤلؤ الحلقة 17 خلال أحداثه تتسبب نهال - نجلاء بدر - فى مشكلة كبيرة فى الشركة التى تعمل بها ويمتلكها طارق نصار - أحمد زاهر - لنسيانها إرسال إيميل مهم، جعل الشركة تتكبد خسارة 2 مليون دولار، ويحاول تامر الشخص الذى يحبها ويريد الزاوج منها إنقاذ الموقف والاعتراف أمام طارق أنه السبب وهو الذى نسى إرسال الميل، لكن طارق يعرف أنه يحاول فعل ذلك بسبب شعور الحب تجاهها ويدخل فى مشادة معه والاستغناء عنه من الشركة.