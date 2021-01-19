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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هنا الزاهد تسترجع أيام الصيف بفستان ورد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنا الزاهد على استرجاع فصل الصيف بصورة لها ترتدى فيها فستانا مزينا بالورود، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتعلن عن اشتياقها لفترة فصل الصيف، حيث كتبت قائلة "خذونى إلى فصل الصيف من فضلكم".
ومازحت هنا الزاهد متابعيها، أمس، من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت من خلال صورة لها عبر خاصية الاستورى ظهر بها وجهها وكأنه ممتلئا بالجروح، إلا أنها اختارت التعليق بشكل مفاجئ حين كتبت: "شكلى من غير ميكب".
من ناحية أخرى تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مشاهدها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، في العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، وفى حكاية "لا سحر ولا شعوذة"، تجسد هنا دور "مخاوية جن" خلال الأحداث، ومن المقرر عرض المسلسل على قنوات dmc الفترة المقبلة فى أولى بطولاتها المطلقة.
وتقدم هنا الزاهد، خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات، ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، و"9 خطوات لقلب الرجل"، و"الجريمة لا تفيد"، و"المتخصصة".
ونشرت الفنانة هنا الزاهد، الشهر الماضى البوستر الدعائى لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، وكتبت على "إنستجرام" قائلة: "مسلسل حلوة الدنيا سكر.. قريبًا".
ويشارك في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني، الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبد المغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.