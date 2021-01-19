شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هنا الزاهد تسترجع أيام الصيف بفستان ورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنا الزاهد على استرجاع فصل الصيف بصورة لها ترتدى فيها فستانا مزينا بالورود، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتعلن عن اشتياقها لفترة فصل الصيف، حيث كتبت قائلة "خذونى إلى فصل الصيف من فضلكم".

ومازحت هنا الزاهد متابعيها، أمس، من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت من خلال صورة لها عبر خاصية الاستورى ظهر بها وجهها وكأنه ممتلئا بالجروح، إلا أنها اختارت التعليق بشكل مفاجئ حين كتبت: "شكلى من غير ميكب".