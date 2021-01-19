شكرا لقرائتكم خبر عن قصة شعر جديدة لـ آنا دى أرماس بعد انفصالها عن بن أفليك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية آنا دي أرماس، بقصة شعر جديدة فى أحدث ظهور لها، بعد انفصالها عن النجم العالمي بن أفليك، عقب قصة حب دامت لأكثر من سنة، قررا فيها أن ينفصلا بدون إحداث ضجيج فى وسائل الإعلام، بحسب ما أعلنته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن النجمة العالمية صاحبة الـ 32 عاماً، ظهرت بشكل جيد فى محادثتها مع صديقتها كلوديا موما، فى 17 يناير الجارى، وهى ترتدى قميصاً باللون الأبيض ومجوهرات ذهبية، فيما يبدو أنها داخل غرف أحد الفنادق.

والتقت أرماس، بالنجم العالمى بن أفليك، فى تصوير فيلمهما Deep Water في نوفمبر 2019 وسرعان ما ظهرا في إجازة رومانسية فى موطن آنا كوبا في مارس 2020، ليعلنا بعد ما يقارب العام انفصالهما، بعد ظهور الأخير برفقة زوجته السابقة جينيفير جارنر فى لوس أنجلوس ومع أطفاله.

وأكدت عدة مصادر - وفقا لـ"ديلى ميل" - أن كشف أحد المطلعين أن سبب الانفصال آنا لا تريد أن تكون مرتبطة بلوس أنجلوس، حيث يجب أن يكون بن مقيمًا بالقرب من أطفاله فيوليت، 15 عاما، سيرافينا، 12 عاما وصموئيل، 8 أعوام، الذين يتشاركهم مع جينفر جارنر.

وقال مصدر آخر: "إنهم في مراحل مختلفة من حياتهم؛ هناك حب عميق واحترام، ويواصل بن الرغبة في العمل على نفسه، وهو أب صلب في المنزل، كلاهما سعيد بمكان وجودهما في حياتهما.