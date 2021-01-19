شكرا لقرائتكم خبر عن صفة لا تتنازل عنها مى عز الدين فى شريك حياتها.. اعرفها فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم، النجمة مى عز الدين بعيد ميلادها، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم 19 يناير، واستطاعت بملامحها الجميلة وتنوع الشخصيات التى قدمتها فى التليفزيون والسينما أن تصل إلى قلوب الجمهور وتكسب حبهم، فكان أول ظهور لها فى دور بطولة مع النجم محمد فؤاد فى فيلم "رحلة حب" عام 2001، وبعدها كانت قادرة على تجسيد شخصيات متعددة منها الفتاة الرومانسية والحنونة فى مسلسل "لقاء على الهواء"، وبرعت فى دور الفتاة المدللة والشريرة فى مسلسل "الحقيقة والسراب" بجانب الكثير من الأعمال المختلفة.

قدمت الفنانة مى عز الدين خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 30 عملا بين السينما والتليفزيون، كان أبرزهم فى السينما "رحلة حب، بوحة، أيظن، عمر وسلمى، اللمبى 8 جيجا، جيم أوفر"، وفى التليفزيون "أين قلبى، الحقيقة والسراب، آدم، دلع بنات، حالة عشق"، وكان آخرهم مسلسل خيط حرير الذى حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته.

وفى بداية مشوار مى عز الدين الفنى، حلت ضيفة هى والفنان أحمد رزق فى أحد البرامج التى قدمها الفنان شريف منير، وتضمن اللقاء عدة فقرات وفى إحدى الفقرات سألها الفنان شريف منير عن المواصفات التى تشترطها فى زوجها المستقبلى، وجاوبت قائلة "يكون بيحترمنى وبيحبنى بجد ومخلص، ومحبوب اجتماعيا، وبيحترم شغلى، ومهم جدا يكون محبوب اجتماعيا لان بتبقى حاجة توجع جدا أنك تبقى إنسان قاعدتك حلوة والناس بتحبك وكارهين الشخص اللى معاك".

يذكر أن مى عز الدين ارتبطت مرة واحدة فى عام 2009 بلاعب كرة القدم محمد زيدان، لكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة من الخطبة.