شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى لـ ”الخليج 365”: أنا زى الفل وبتنفس كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نشوى مصطفى لـ"الخليج 365"، أنها تتمتع بصحة جيدة بعد شفاؤها من فيروس كورونا وخروجها منذ فترة من أحد مستشفيات العزل، حيث علقت قائلة: "أنا الحمد لله صحتى زى الفل وبخير، وبخرج وبنزل وواخدة بالى كويس .. ولكن الطبيعى أن يكون هناك إرهاق خفيف، ولكن الحمد لله بتنفس كويس جدا".

وكانت هناك عدة أخبار قد انتشرت حول صحة نشوى مصطفى بأنها لا تستطيع التنفس بعد خروجها من مستشفى العزل، وهو مما نفته بشدة الفنانة، وأكدت أنها بخير.

يذكر أن نشوى مصطفى قالت فى أول ظهور لها بعد شفاؤها من فيروس كورونا، مع لميس الحديدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامجها "كلمة أخيرة"، على قناة on ، بأنها أهملت في التعامل مع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وكانت ملتزمة في البداية للغاية، ولا تخرج من منزلها إلا للضرورة القصوى، وتطلب طلباتها عن طريق الهاتف دون أن تتحرك من منزلها، وأنها بدأت منذ شهرين أو أكثر في الانطلاق إلى الحياة والخروج والتعامل بحرية دون قيد إجراءات الوقاية.

وتابعت: "هناك أشخاص لا تظهر عليهم أعراض ولكنهم مصابون بالفيروس، وزوجي طلب مني أكثر من مرة أن أرتدي الكمامة، ولكنني رفضت بحجة أن ذلك سيثير سخرية الناس في المتاجر والمحلات والسوق، وبعد أن ظهرت بعض الأعراض، لم أشك للحظة أنني مصابة بالفيروس، توجهت للصيدلية للحصول على أي علاج لخفض الحرارة وتقليل السعال، ومع زيادة الأعراض بدأ القلق، وقررت عمل عزل داخل المنزل في غرفتي، ولكنه لم يكن عزلا كاملا".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد صدمت جمهورها بإعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد فى 4 نوفمبر الماضى، ثم استنجدت بوزارة الصحة والسكان عندما اشتدت عليها الأعراض، واستجابت الوزارة وقامت بنقلها لمستشفى العجوزة حيث أقامت هناك نحو 7 أيام، حتى استقرت حالتها الصحية، وأثبتت الفحوصات تعافيها من الفيروس.