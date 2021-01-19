شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر غجرية ودجالة فى "موسى" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة القديرة فريدة سيف النصر تصوير أحداث دورها بمسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، والمقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، وتجسد فريدة سيف النصر ضمن أحداث المسلسل دور سيدة غجرية ودجالة تقرأ الودع من خلال الكف وتدعى "كحلا"، وتتلون فى أكثر من شخصية طوال أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدورأحداث المسلسل فى حقبة الأربعينات والخمسينات، حول مشاكل وحكايات الصعيد.