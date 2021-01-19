شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف بإطلالة شتوية وصورة رومانسية على انستجرام: "فرصة أخرى فى الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورة جديدة لها و ظهرت رانيا في الصورة بإطلالة شتوية، وكتبت رانيا قائلة:" يوم آخر نعمة أخرى وفرصة أخرى في الحياة لا تأخذ أي شيء كأمر مسلم به وفكر في كل نفس على أنه هدية".



رانيا يوسف

وقالت النجمة رانيا يوسف، لـ"الخليج 365"، تعليقا على تحديد نيابة جنح قصر النيل لجلسة يوم 21 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمتها، "أثق فى القضاء المصرى وتحت أمره فى أى وقت، لحد دلوقتى مستلمتش أى إعلان يخص الموضوع ده بس أنا جاهزة وعلى ثقة فى قضاة مصر".

وكان قد تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا فى دعواه أنه فى أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها فى حوار تليفزيونى، وتحدثت عن بروز مؤخرتها، وحددت نيابة جنح قصر النيل، جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة.