طاهٍ فرنسي ينال وحيدًا 3 نجوم ميشلان لابتكاره أطباقًا غير تقليدية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تلقى الطاهي الفرنسي ولاعب كرة السلة سابقاً ألكسندر ماتسيا خبر نيله تصنيف 3 نجوم عن مطعمة “أ م” في مرسيليا جنوب فرنسا بتأثر كبير إلى حد البكاء. وكان دليل ميشلان الفرنسي الشهير قد توج مطعم ماتسيا بتصنيف ثلاثة نجوم خلال الإعلان عن قائمته الجديدة لعام 2021 على خلفية أزمة كوفيد-19 التي أرغمت الطهاة على إغلاق أبواب مؤسساتهم، وهو الوحيد الذي حصل هذا العام على التصنيف الأرقى في قطاع المطاعم في فرنسا.

وبذلك باتت فرنسا، بما في ذلك موناكو، تضم 30 مطعماً من فئة ثلاثة نجوم، أي أكثر من أي بلد آخر.

وحصد المطعم بفضل أطباقه المميزة التي تمزج بين مكوّنات غير تقليدية، مثل فشّار الطحالب، والسمك المدخن بالشوكولا وشراب التوت مع الهريسة، إعجاب النقاد منذ افتتاحه في منطقة سكنية بالمدينة الساحلية المتوسطية في 2014.

وكان الدليل الشهير قد تعهّد بعدم خفض تصنيف الطهاة الحائزين رتبة ثلاثة نجوم مع تفاقم الأزمة الصحية التي تحول دون عودة حركة المطاعم إلى طبيعتها.

وقال القائم على دليل ميشلان المرجعي في القطاع غويندال بولينيك، إثر بث مباشر عبر “فيسبوك” من مطعم “جول فيرن” (الحائز نجمة واحدة) في الطبقة الثانية من برج إيفل في باريس، إن الطهاة “يستحقون عن جدارة التكريم هذا العام”. وأشار إلى أن الدليل الجديد لم يسحب سوى عدد قليل من النجوم، للمطاعم التي أغلقت أبوابها أو غيّرت مفهوم تناول الطعام لديها.

وأرغمت تدابير التباعد الاجتماعي دليل ميشلان على إلغاء الاحتفال الباذخ الذي كان ينوي إقامته في مدينة كونياك جنوب غرب فرنسا، للمرة الأولى خارج باريس.

وقال بولينيك لوكالة فرانس برس “هذا المطعم ينقلك إلى مكان آخر، هو فريد من نوعه ومميز بكل المقاييس”.

كذلك رفع الدليل تصنيف مطعمين إلى نجمتين، هما “مارسان” في باريس و”لا ميريز” في منطقة الألزاس قرب ستراسبورغ، فيما حصل 54 مطعماً على نجمة أولى.