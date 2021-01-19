نيكول كيدمان: سأتخلى عن هوليوود لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: وقعت الممثلة الأسترالية في حب عاصمة أيرلندا الشمالية أثناء تصوير فيلمها الجديد The Northman في بلفاست.

وقالت الممثلة الهوليوودية الشهيرة إنها قد تتخلى عن منزليها في أستراليا وفي هوليوود من أجل الانتقال للعيش في بلفاست.

وفي تصريحات إذاعية أكدت نيكول أنها وقعت في حب هذا المكان وقالت: “أحبه جداً، كنت أصور هناك وكنت أقول ربما يجب أن أنتقل إلى هنا، يوجد شيء خاص في هذا المكان يجعلك تغرق”.

وأضافت: “الدماء الأيرلندية تجري في عروقي فقد عاشت عائلتي في نيوزيلندا عام 1831 عندما جاءت على متن سفينة SS Susan “.

وحول فيلمها الجديد The Northman، أكدت نيكول أنه فيلم غريب للغاية مشيرةً إلى أنها كانت تشعر بالرعب من الذهاب إلى أيرلندا والتصوير هناك في ظل انتشار فيروس كورونا، ولكنها عبرت عن سعادتها لانتهاء تصوير الفيلم من دون حدوث أي إصابات ضمن فريق العمل.

The Northman فيلم إثارة تدور أحداثه في أيسلندا في القرن العاشر، ويقوم ببطولته ألكسندر سكارسجارد في دور أمير من بلدان الشمال الأوروبي يسعى للانتقام بعد مقتل والده.

يشار إلى أن نيكول وزوجها المغني كيث أوربان أقاما في قصر صديق للبيئة تبلغ تكلفته 28 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ويقع في خليج بايرون في أستراليا، ويمتلك الزوجان العديد من البيوت في سيدني ونيويورك ولوس أنجلوس وناشفيل.