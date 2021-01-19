الجمهور على موعد مع رابح صقر في “أويسس الرياض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يستعد النجم السعودي رابح صقر لافتتاح فعاليات “أويسس الرياض” من خلال حفل غنائي يحييه يوم 29 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يقام هذا الحفل بحضور جماهيري واسع ضمن إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الحفل سيطرب رابح الجمهور بأبرز أغنياته بالإضافة لأغنيات ألبومه الجديد “رابح صقر 1/1/2021 – مرحباً”.

وكان الفنان السعودي قد طرح ألبومه الجديد مع بداية هذا العام، والذي يضم 24 أغنية متجددة من ناحية الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي وتعاون فيه مع مجموعة من أبرز الملحنين ومنهم سهم ومحمد غازي وآخرون، بالإضافة إلى مجموعة من الألحان التي صاغها رابح لنفسه.

وقدم رابح في هذا الألبوم لأول مرة أغنيتين باللهجة المصرية كلاماً ولحناً وتوزيعاً إهداء منه للجمهور المصري الذي احتضنه فنياً طوال سنوات مسيرته.