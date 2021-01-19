قصف مدفعي تركي على قريتين بريف حلب الشمالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت القوات التركية بالمدفعية، الثلاثاء، قريتين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "القصف طال قريتي مرعناز والعلقمية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".



وكان المرصد السوري قد رصد، في 13 يناير/كانون الثاني، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة "البحوث" بريف حلب الشمالي، على محاور قرية مرعناز وأطراف بلدة تل رفعت.



جاء ذلك تزامنا مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة على مواقع القوات الكردية في قريتي عين دقنة ومرعناز بالريف الشمالي لمحافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية شنت قصفا مدفعيا في 11 يناير/كانون الثاني، استهدف قرى مرعناز وعين دقنة والبيلونة ومحيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.