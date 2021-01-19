بيان تحذيري وحبس و20 مليون جنيه.. ماذا حدث بين سارة الطباخ والشرنوبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عادت أزمة المنتجة سارة الطباخ مع الفنان محمد الشرنوبي للظهور على الساحة مجددًا في الساعات القليلة الماضية، بعد نشرهما عدد من التصريحات عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تطورات أزمة المنتجة مع الفنان الشاب:

بيان تحذيري

بدأ الأمر عندما نشرت المنتجة سارة الطباخ، بيانا تحذر فيه شركات الإنتاج التي تعاقدت مع الفنانين الذين تعاقدت معهم خلال الفترة الماضية، موضحة أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية ضدهم، لحفظ حقوقها المادية، وجاء في البيان "السادة المنتجون المحترمون في الساحة الفنية، تم التعامل اليوم بشكل قانوني مع كل الشركات التي تعاقدت مع فناني شركتي إيرث برودكشن، صاحبة الحق الحصري في التوقيع علي أي عقود خاصة بكل الفنانين؛ لأن عقودهم جميعا ما زالت سارية، ولم تفسخ، كما يدعون بهدف خداع الشركات، ولا يحق لهم التعاقد أو إمضاء العقود أو قبض أموال بطريقة مباشرة".

وأضافت سارة في بيانها: "وقام المستشار القانوني للشركة، بإقامة دعاوي قضائية ضد كل هذه الشركات، حفاظا على حقوق الشركة، وأدعو كل المنتجين، إلى عدم التعاقد معهم بشكل منفرد، بعيدا عن الشركة، حفاظا على العلاقة الطيبة مع كل الزملاء في مجال الإنتاج الفني بكل أنواعه ومجال الإعلان وشركات الاتصالات والتطبيقات الرقمية وتنظيم الحفلات، وكل من يتعدى على حقوق الشركة، ستقوم الشركة بأخذ كل الإجراءات القانونية فورا، للحفاظ على حقوقها الأدبية والقانونية".

صرفت عليه 20 مليون

وردت "سارة" من خلال التعليقات على إحدى متابعيها التي قالت لها: " كل مرة بتقولي كدا بنفتح التليفزيون وبنشوفه في حاجة جديدة"، لترد المنتجة: "هو يقول اللي يقوله، وأنا مبردش على كلام بدون معنى، إنما فنان بيشتغل سنتين من غير ما يدي نسبة الشركة، أو يدفع الشرط الجزائي للشركة، وهو 600 ألف دولار، شركات إنتاج مين تكون مطمئنة من أنه بيحترم تعاقداته؟ حضرتك الشركة صرفت علية ملايين تتعدى الـ20 مليون جنيه، وفي 3 سنين، بعد ما كان أجره لا يتعدى الـ100 ألف، بقى بياخد 500 و600، فلو الشركة متستاهلش نسبتها مين يستاهل!، ولو هو بيحترم التعاقد، كان دفع وخلصنا، وكل واحد راح لحاله بالاحترام، مش بالتحايل على القانون، وادعاء فسخ العقد، لإمضاء عقود، ويدخل الشركة في مشاكل مع شركات محترمة أخرى، لإثبات حقوقها".

حبس سارة الطباخ

بعد البيان التحذيري الذي نشرته سارة الطباخ بدقائق قليلة، قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبسها غيابيًا سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.

تعليق الشرنوبي على حبس المنتجة

أعرب الفنان محمد الشرنوبى، عن سعادته بعد أن قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس المنتجة سارة الطباخ غيابيًا سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بتبديد مبالغ مالية ضده.

وكتب الشرنوبى، عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله الحق ظهر، تم صدور حكم فى الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، بحبس الممثلة القانونية لشركة إدارة أعمالي السابقة سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في ذمتها بموجب التوكيل الرسمي وخيانة الأمانة، أظن الصورة وضحت.

وتابع: "أنا كنت ساكت ومكانش نفسي الأمور توصل لكدة وكنت مقرر إني مش هتكلم تاني في الإعلام بس لقيت إصرار من الطرف الآخر إنه يقحم الإعلام ويشوه صورتي قدام الناس، بس لو في حد واخد حق حد فالقانون والمحكمة قالت كلمتها، الشركة كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لإدارة أعمالي وبالتالي كانت بتتعاقد وتستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي إنها تستلم وتاخد نسبتها وتردلي الباقي وده مكانش بيحصل".

وأضاف: "الممثلة القانونية للشركة خانت الأمانة وبددت كل أموالي اللي في ذمتها وآخر صلح سلمت الشركة توكيل على أساس أننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت أنها هتسدد لي كل فلوسي اللي في ذمتها وده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما وبالفعل نفذت المسلسل وبرضه مخدتش فلوسي".

وأختتم رسالته قائلًا: "لكل شركات الإنتاج برجاء عدم التعامل مع أي جهة أو شخص غير من خلالي شخصيًا وعدم الالتفات لأي تحذير أو إنذارات تصدر من الشركة لأن ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي وتشويه صورتي والحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق".

رد سارة الطباخ على الشرنوبي

نشرت المنتجة سارة الطباخ بيانا عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، علقت خلاله على الحكم الصادر بحبسها عامين، مؤكدة أن الحكم غيابي وإنها ستاقضي الفنان محمد الشرنوبي بتهمة التشهير.

وجاء في البيان: "أكدت آية سعد محامية المنتجة سارة الطباخ أنها سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي غدا بتهمة التشهير بالمنتجة، وردا على الخبر المنشور بحبس المنتجة سارة الطباخ سنتين لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي، فإننا نوضح أن هذا الحكم غيابي وأن المنتجة قامت بعمل معارضة في الحكم وتحدد لها جلسة ٧\٢\٢٠٢١".

وتابع البيان: "أنها لم تعلن بهذه القضية وأن هذا المحضر كيدي حيث إن المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ لمدة عشر سنوات يبدأ من 1/9/2017 وصادر لها توكيل رقم ١٩٦٦ لسنه ٢٠١٨ حرف، ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك وأن هذه المبالغ محل دعوى حساب بينها وبين المطرب ومنظور تمام المحاكم المختصة".

واختتم البيان: "الفنان المذكور تم التحقيق معه أمس الأحد في اتهام موكلتي له بسرقة الاسكوتر الخاص بها، ورفضت الصلح معه ولذلك قام بإخراج الشهادة ضدها رغم أنها محررة من شهر بتاريخ 14 ديسمبر ولن تتنازل موكلتي عن حقها وعقدها حصري ساري إلى الآن والفنان سيخسر في النهاية وهو يعلم ذلك".