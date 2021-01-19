فن ومشاهير

ماجي بو غصن تعلن شفاء زوجها من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن شفاء زوجها المنتج جمال سنان من فيروس .

نشرت ماجي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" ألف الحمدالله على سلامتك يا حبيب قلبي من كورونا اللعين.. قطوع ومرق على خير.. عقبال كل المنصابين يشفوا".

وأضافت ماجي :"انتبهوا على حالكن، الله يخلصنا".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ماجي بوغصن، كان مسلسل "أولاد آدم"، وجسدت خلاله شخصية القاضية "ديما".

"أولاد آدم" بطولة: مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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