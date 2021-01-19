ماجي بو غصن تعلن شفاء زوجها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن شفاء زوجها المنتج جمال سنان من فيروس كورونا.

نشرت ماجي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" ألف الحمدالله على سلامتك يا حبيب قلبي من كورونا اللعين.. قطوع ومرق على خير.. عقبال كل المنصابين يشفوا".

وأضافت ماجي :"انتبهوا على حالكن، الله يخلصنا".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ماجي بوغصن، كان مسلسل "أولاد آدم"، وجسدت خلاله شخصية القاضية "ديما".

"أولاد آدم" بطولة: مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان