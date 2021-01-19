تفاصيل الحالة الصحية للملحن حسن دنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الملحن الكبير حسن دنيا للعلاج حاليا في إحدى مستشفيات الشيخ زايد، بعد حجزه بها أمس الاثنين، إثر معاناته من ضيق شديد في التنفس.

فوزي إبراهيم "أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الملحن حسن دنيا دخل المستشفى أمس، وهو يعاني من ضيق شديد في التنفس، وكان قبلها في العزل المنزلي".

وأضاف، "تم اليوم إجراء أول مسحة له، إذ مازالت حالته في مرحلة الاشتباه بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعلاج".

حسن دنيا لحن مايزيد عن 400 أغنية، وغنى من ألحانه نخبة من نجوم الغناء، ومنهم محمد منير "ربك لما يريد"، وعمرو دياب "متفكرنيش"، ومحمد فؤاد "أودعك"، وحميد الشاعري "جميل الأوصاف"، وحكيم "أنت مين"، وحسن الاسمر "اتخدعنا".

ووضع دنيا الموسيقى التصويرية وألحان العديد من المسلسلات الأفلام، ومنها "بلطية العايمة"، و"وش إجرام"، و"كتكوت"، وغيرها.