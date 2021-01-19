بالفيديو – فنانة مصرية تروي قصة “عودتها من الموت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة زينب وهبي عن مرورها بموقف غريب، قبل سنوات عدة، حيث قالت في مداخلة هاتفية مع برنامج “يُحكى أن” من تقديم إيمان مختار عبر قناة مصر الأولى، إنها تعرضت لتجربة غريبة بعدما توقف قلبها فترة قصيرة أثناء ولادتها ابنها الثاني.

وتقول إنها شعرت بصعود روحها من جسدها وحينها حلقت عند سقف غرفة العمليات، وشاهدت بعدها كل شريط عمرها وهو يمر أمامها بداية من طفولتها حتى شبابها، ثم شاهدت زوجها المخرج الراحل حمادة عبدالوهاب وهو يخرج أحد المشاهد بمشاركة الفنانة رغدة.

وواصلت حديثها بأنها شاهدت ابنها الأكبر في منزلها وكأنها تراقبه وهي بعيدة عنه، وبعدها دخلت في أسطوانة طويلة أشبه بنفق مظلم وفي آخره ضوء قوي، حيث وجدت والدتها الراحلة تستقبلها وتحتضنها.

وتحدثت عن ذلك اليوم، أنها كانت تحاول اصطحاب والدتها لكنها فوجئت بها وهي تدفعها بقوة وعادت إلى مكان آخر، وعندما رجعت إلى وعيها، وجدت نفسها تتعرض للصدمة الكهربائية وسط بكاء الممرضات حولها، مطالبين إياها بعدم التحرك، بسبب تعرضها لتسمم الحمل، مؤكدة أنها أنجبت الطفل الذي كان بصحة جيدة وقتها، لكنها تعاني مضاعفات.

وكشفت وهبي أن طفلها توفي بعد الولادة بشهرين، ليترك لها ذكرى هذه التجربة التي غيّرت شخصيتها، وجعلتها تكتسب معتقدات إيمانية جديدة.

يُذكر أن زينب وهبي تركت بصمة كبيرة في ذهن الجمهور بعدة شخصيات منها “حريصة” في مسلسل “يوميات ونيس” و”الرفيقة الدادة أم عطيات” في فيلم “السفارة في العمارة”. وكانت آخر مشاركة فنية لها في مسلسل “زي الشمس” في رمضان 2019.