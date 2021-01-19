أحمد زاهر يبكي في موقع التصوير.. والسبب ابنته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بكى الممثل المصري أحمد زاهر، بشدة تأثّراً بأداء ابنته ملك، خلال مشاركتها في مسلسل “لؤلؤ”، من بطولته بجانب الفنانة مي عمر، ويتم عرضه خلال الفترة الحالية.

وكشفت عن هذا الأمر، ابنته ملك بعدما شاركت محبيها بصورة له وهو يبكي في أثناء تصويرها خلال ظهورها في أحد مشاهد العمل من هاتفه الخاص، ووجهت له رسالة من القلب.

وقالت ملك إنه رفض أن يتركها بمفردها في هذا اليوم على رغم أنه لم يكن لديه مشاهد لتصويرها، ولكن صمم أن يؤازرها وبكى متأثراً بأدائها المميز.

من جانب آخر، تشارك ملك خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، من خلال مسلسل “نسل الأغراب”، وتجسّد شخصية فتاة صعيدية تُدعى رغدة، والعمل من بطولة كوكبة من النجوم منهم: أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ودياب ونجلاء بدر، من إنتاج “سينرجي” وإخراج وتأليف محمد سامي.

يُذكر أن مسلسل “لؤلؤ” يعد بمثابة عودة قوية لملك زاهر لعالم التمثيل، وذلك بعدما شاركت في طفولتها مع تامر حسني ومي عز الدين، من خلال فيلم “عمر وسلمى” بأجزائه الثلاثة، وتوقفت بعدها فترة طويلة.