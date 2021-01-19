نسليهان اتاغول تودّع “ابنة السفير”.. إليكم تفاصيل مرضها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد أيام قليلة علي تعرض النجمة التركية نسليهان اتاغول، بطلة مسلسل “ابنة السفير” لوعكة الصحية، وطلب الطبيب منها أن تستريح لمدة عشرة أيام، أعلنت نسليهان انفصالها عن المسلسل، وكتبت رسالة تودّع فيها المشاهدين جاء فيها: “مرحباً للجميع، حان وقت أن أودّع عزيزتي ناره، المرأه التي أشعر بها بعمق وأنا أجسد شخصيتها. وعلى الرغم من أنني تأقلمت مع ذلك، إلا أن جسدي لم يسعفني، لذلك أنا محتاجة لبعض الراحة. تحياتى لفريق عمل مسلسل “ابنة السفير”، شكراً لأصدقائي وشكراً للمشاهدين والمتابعين. لقد أظهرتم دائماً دعماً كبيراً، من الجيد أنكم موجودون وأتمنى أن أراكم قريباً بحكايات أخرى”.

إعلان نسليهان انفصالها عن المسلسل سبب حزناً لكثير من محبي النجمة التركية، وانتشرت الكثير من التعليقات الطريفة، منها قيام أحد المغرّدين بتعديل “بوستر” المسلسل واستبدال صورة نسليهان بصورة لأجين اكيوريك.

ومن المقرر ان يستمر المسلسل ، وستنضم اليه ممثلة جديدة لتحل مكان نسليهان.

وكان جمهور المسلسل تمنى أن يتوقف العمل، وأن يكون المشهد الذي كتبت فيه نهاية نارة وسنجار هو نهاية المسلسل.

من جهة أخرى، اهتم كثير من المتابعين بمعرفة تفاصيل مرض نسليهان، وأجرت “سي ان ان تركيا” مقابلة مع طبيب متخصص للحديث عن هذا المرض الذي يعرف باسم متلازمة تسرب الأمعاء، وهو عبارة عن فجوات في بطانة الامعاء تسمح للبكتيريا و السموم أن تدخل للدم. وعلاجه هو تناول البروبيوتيك لتعزيز البكتيريا المفيدة في الامعاء، وتناول الخضراوات والالياف والتقليل من اللحوم والألبان وتجنّب السكر والتوقف عن التدخين والراحة والنوم.