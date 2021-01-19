مجموعة MBC تُطلق MBC TALENT الذراع المتخصّصة بإدارة المواهب السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت “مجموعة MBC” عن إطلاق وكالة “MBC TALENT”، الهادفة إلى إدارة وتطوير المواهب السعودية في قطاعَي الترفيه وصناعة المحتوى، وذلك بعد نحو أقل من عام على إطلاق “أكاديمية MBC” التي تعنى باكتشاف وتعليم وتدريب وتأهيل الطاقات والكفاءات السعودية في قطاعَي الإعلام والإنتاج. وبذلك تكون الوكالة الجديدة بمثابة الذراع التنفيذية في قطاع إدارة المواهب الذي توليه “مجموعة MBC” اهتماماً كبيراً.

تهدف “MBC TALENT” إلى الاستثمار في المواهب السعودية الأكثر إبداعاً وتميزاً، من كافة الأعمار والاختصاصات، إضافةً إلى إدارة الطاقات الواعدة المتخرّجة من “أكاديمية MBC”، وبالتالي منح المبدعين السعوديين فرصاً لتحقيق النمو والتطوّر في مستقبلهم المهني الذي يَصبُون إليه، إن كان ذلك داخل “مجموعة MBC” أو خارجها. يأتي ذلك عبر الاستفادة أولاً من البنية التحتية والفوقية لـ “مجموعة MBC” على غرار استوديوهاتها ومنّصاتها مثل “شاهد VIP” و”MBC STUDIOS” وغيرها، وثانياً عبر التنسيق مع شركاء المجموعة الاستراتيجيين، المحليين والإقليميين والعالميين، لاحتضان تلك المواهب وإلحاقها في الإنتاجات والمشاريع الحالية والمستقبلية.

تعليقاً على هذه المبادرة، قالت جنى يماني، الرئيسة التنفيذية لـ أكاديمية ومواهب MBC في “مجموعة MBC”: “إن جزءاً رئيسياً من مهمة “أكاديمية MBC” يكمن في استقطاب المواهب السعودية من جميع الأعمار، وتنميتها وصقلها وإدارتها. واليوم نفخر بالإعلان عن آخر إنجازاتنا وهو إطلاق وكالة “MBC TALENT” لإدارة المواهب، والتي تتميز أولاً بحيازتها على ثقة وترخيص “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة، وثانياً بكونها تمنح المبدعين والمبدعات من السعوديين والسعوديات فرصاً لبناء حياتهم المهنية في قطاعَي الترفيه وصناعة المحتوى الإعلامي”. وأضافت يماني: “نهدف إلى أن تكون “MBC TALENT” رائدةً في مجال إدارة المواهب في البلاد، وأن تمثّل أكبر تجمع إبداعي في المنطقة، وبالتالي أن تحوز على ثقة محترفي الإعلام والترفيه في المنطقة والعالم بحيث تمثّل الحلّ الأنجع للشبكات الإعلامية والاستوديوهات وشركات الإنتاج والوكالات والمنصّات، وذلك من خلال استعدادنا للتعاون مع مُزوّدي المحتوى وغيرهم من الباحثين عن المواهب في منطقتنا. باختصار ستكون الوكالة منفتحة على التعاون مع روّاد قطاعَي الترفيه وصناعة المحتوى في المنطقة والعالم.”

وأوضحت يماني أن العمل الحثيث في الوكالة قد بدأ فعلاً بصمتٍ وراء الكواليس، وختمت: “بدأنا فعلاً بالعمل لترجمة كل ذلك على أرض الواقع حيث قمنا الشهر الفائت بتجارب الأداء لاختيار أربع سعوديات وسعوديين لبطولة فيلم ضخم بمواصفات عالمية، من إنتاج “MBC STUDIOS” وسيتم تسويقه عالمياً. وما ذلك إلا أوّل الغيث إن شاء الله، ففي جعبتنا المزيد من المبادرات والمشاريع القادمة التي سيُعلَن عنها تباعاً.”

جولة في المملكة لاستقصاء المواهب

الجدير ذكره أنه وخلال العام الحالي 2021، يعتزم فريق “MBC TALENT” توسيع نطاق عملياته وذلك عبر إطلاق جولة في أنحاء المملكة العربية السعودية لإجراء عددٍ من تجارب الأداء، إذ من المُزمَع أن يصل عدد المواهب المنضوية تحت مظلّة “MBC TALENT” مع نهاية هذا العام إلى أكثر من نحو 100 موهبة.

تؤكّد “MBC TALENT” على أن إدارة تلك المواهب لن يكون حِكراً على منصّات MBC ومرافقها وقنواتها وإنتاجاتها ومشاريعها الواسعة فحسب، بل سيتعدى ذلك لناحية توفير طيف واسع من الفرص المهنية لتلك المواهب، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ضمن مختلف نشاطات قطاعَي الترفيه والإعلام. من شأن ذلك رفع مستوى الكفاءات والمواهب السعودية وإيصالها إلى ريادة المشاريع الإقليمية بل وحتى العالمية، إضافةً إلى توفير المزيد من الفرص لصناعة محتوى إعلامي سعودي رائد ومتميز.

يمكن للراغبين بالإنضمام إلى “MBC Talent” التواصل مع الوكالة عبر التسجيل و/أو التقدم لتجارب الأداء التي يُعلن عنها بشكل متواصل، عبر الموقع الالكتروني:

www.mbctalent.me