حُكم بحبس مديرة أعمال محمد الشرنوبي السابقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن مسلسل الخلافات بين الفنان المصري محمد الشرنوبي، وخطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ سيتواصل، بعد محاولات عدّة من الأخيرة لإثبات إخلال الشرنوبي بالعقد المبرم بينهما، وإنتاج أعمال فنية لصالح شركات إنتاج أخرى غير الخاصة بها.

لكن محمد الشرنوبي، فاجأ متابعيه مساء أمس الإثنين، بمنشور له عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي بنشر صورة من حكم قضائي يقضي بحبس المنتجة سارة الطباخ عامين، مع دفع غرامة مالية قدرها ألفا جنيه مصري، وذلك على خلفية اتهامها بتبديد الأمانة وخيانتها، حيث استغلت التوكيل الذي أبرمه لها، لتولي إدارة أعماله، إلا أنها كانت تستولي على مستحقاته المالية.

وعلّق الشرنوبي على هذا القرار الصادر من محكمة جنح الشيخ زايد، بأنه لم يكن يتخيل أن تصل الأمور بينهما لهذه الدرجة، ولكن استمرار سارة الطباخ، في توجيه التهم له وتشويه صورته عبر مختلف وسائل الإعلام، وعلى رغم تعهدها قي محضر الصلح الذي تم بينهما داخل غرفة صناعة السينما وتعهدها بتسديد المبالغ المالية المستحقة له إلا أنها تواصل تشويه صورته وتعطيل مسيرته الفنية، وذلك وفقاً لما ذكره “الشرنوبي”.

facebook