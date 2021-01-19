مفاجأة لجمهور سعد لمجرد.. هل يدخل عالم التمثيل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم المغربي سعد لمجرد عن مفاجأة لجمهوره، وتحدّث في تصريحات صحفية عن استعداده للمشاركة في مسلسل درامي يتضمن 12 حلقة.

وأشار سعد لمجرد إلى أن أحداث المسلسل تدور حول قصة حب تتخللها مشاهد درامية ومواقف طريفة.

وعلى صعيد الغناء، صرّح سعد لمجرد أنه سيخوض من جديد تجربة الغناء باللهجة المصرية بإيقاع المقسوم وبكلمات ستحمل طاقة ايجابية كبيرة. وأكد سعد أنه كان يتمنى الغناء باللهجة المصرية منذ سنوات ونجح بذلك من خلال أغنية “عدى الكلام ” التي بدأ العمل عليها مع بداية أزمة كورونا.

ويجدد سعد التعاون باللهجة المصرية مع كل من أمير طعيمة وعزيز الشافعي والموزع توما كما ويتعاون مع فريق عمل آخر في مصر.

هذا ويقدم سعد لمجرد بالفترة المقبلة عمل مغربي من تراث الهواريات سيجمعه بعازف الدرامز الجزائري كريم زياد وستحمل روح الجاز.

وعمل آخر سيبصر النور قريباً يغني فيه سعد لأول مرة بالإسبانية، وقد كشف أن فريق العمل مغربي مئة بالمئة إذ يتعاون مع الفنان عماد الذي يعيش في اسبانيا والفنان أكرم الذي يعيش في المغرب .