فن ومشاهير

بالصور- انتهاء جنازة مها الشناوي زوجة المخرج خالد بهجت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تصوير -هاني رجب:
انتهت منذ قليل جنازة الدكتورة والمخرجة مهاالشناوي، وزوجة المخرج الكبير خالد بهجت.
وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن، من بينهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والدكتور أحمد عواض وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج كريم الشناوي، والكاتب محمد الغيطي، والمستشار سامح عبد الحكيم، وغيرهم.
وحرص الحضور على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ، بمجرد وصولهم مقر الجنازة بمسجد السيدة نفيسة.

وعانت المخرجة مها الشناوي منذ سنوات من مرض السرطان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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