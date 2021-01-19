فيديو| سعد لمجرد :"أستعد لتسجيل الأذان بصوتي صدقة جارية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن استعداده لغناء الأناشيد الدينية وتسجيل الأذان بصوته كصدقة جارية حتى يتذكره الناس بعد رحيله بأشياء تقربهم من الله.

وقال سعد خلال حواره لبرنامج "Mbc" تريندينج: " فكرة قيامي بتقديم أناشيد دينية دائما موجودة، وإحنا بنغنى عن الحب وكل حاجة ولكن لا نستطيع أن ننسى الله وأستعد لتسجيل الأذان".

أضاف سعد :"ضروري نعمل حاجة صدقة جارية، حتى لو أنت مش موجود، يسمعوا حاجة وتكون صدقة".

من ناحية أخرى تجاوزت أغنية "عدى الكلام" للنجم المغربي سعد لمجرد 105مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ طرحها شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما،