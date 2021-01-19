فادي ابراهيم في المستشفى إثر “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 02:06 مساءً - منذ ساعتين

بعدما كشفت المعلومات بإصابة الممثل فادي إبراهيم بفيروس كورونا وتفاقم جالته، عُلم أنه نقل إلى مستشفى الشرق الأوسط حيث يتمّ الإشراف على وضعه الصحي.

وأُصيب الممثل فادي ابراهيم، نجم مسلسل “رصيف الغرباء”، بفيروس كورونا.

ويبدو أن رحلة فادي ابراهيم مع عوارض كورونا قد مرّت بمراحل مختلفة، فأُصيب بضيقٍ في التنفّس ما استدعى وضعه على آلة الأوكسجين للتنفّس.

لكن حالة ابراهيم تفاقمت ووصلت إلى مرحلة خطرة فتمّ نقله إلى مستشفى الشرق الأوسط حيث يتمّ الإشراف على وضعه الصحي ويشهد تحسّناً مع مرور الوقت.