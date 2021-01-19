بالصورة – ابنة طوني أبو جودة تفاجئ والدها بعيد ميلاده

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 02:06 مساءً - منذ ساعتين

فاجأت ابنة الممثل طوني أبو جودة ليا والدها بقالب حلوى بمناسبة عيد ميلاده.

وتزامناً مع الإقفال التام في لبنان، إحتفلت “ليا” إبنة الممثل طوني أبو جودة بعيد ميلاد والدها في المنزل وفاجأته بقالب حلوى في هذه المناسبة.

وشارك طوني أبو جودة متابعيه على تطبيق إنستغرام بصوره مع إبنته ويتوسطهما قالب الحلوى، ويطفئان شمعة الأمنيات سويّاً.

وقال طوني أبو جودة تعليقاً على هذه الصور “أحتفل في المنزل مع أعظم إبنة على الإطلاق. إبقوا بأمان”.