شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تهنئ أنغام بعيد ميلادها:"كل سنة و أنتٍ بألف خير يا حبيبة قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة لطيفة، صديقتها النجمة أنغام بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها المزيد من السعادة والصحة في حياتها، ونشرت لطيفة، صورة تجمعها بأنغام، عبر حسابهاعلى تويتر، وكتبت عليها قائلة:" كل سنة وأنتى بألف خير وصحة وسعادة ونجاح يا حبيبة قلبى".



لطيفة

ويحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد النجمة أنغام وهي الفنانة التي طرحت أول ألبومتها عام 1987 بعنوان "الركن البعيد الهادئ"، ولاقت نجاحات هائلة على الصعيدين العربى والخليجى، وهى التى ظهرت للمرة الأولى مع والدها عام 1981 بأغنية خاصة من تأليفه وتلحينه بعنوان "بنتي حبيبتي"، وأكد وقتها أنها "صوت صغير" يتم تجهيزه من أجل مصر، فطوال ثلاثة عقود، أبدعت أنغام فى تقديم عديد من الألبومات الخليجية والعربية التى أثرت الساحة الفنية فى الوطن العربى.

عرفت المطربة أنغام بصوتها الدافئ وإحساسها القوى منذ بدايتها، بعدما قدمها والدها الموسيقار محمد على سليمان، فكانت تؤدى أغنيات للمطربات القدامى أمثال أم كلثوم وليلى مراد، حتى قررت فى منتصف التسعينيات التخلى عن اللون الكلاسيكى وتبنى لون شبابى جديد.

وحافظت أنغام على المزج بين الأغنيتين الخليجية والعربية، واستمرت فى التعاون مع أبرز الشعراء والملحنين الخليجيين، وتميزت في تقديم الأغنية المنفردة، وأصدرت العديد من الألبومات

وخاضت أنغام تجربة التمثيل من قبل مسلسل "فى غمضة عين" مع داليا البحيرى، وكان لها تجربة أخرى على خشبة المسرح مع المطرب علي الحجار عندما أعادا عام 1999 تقديم مسرحية "رصاصة فى القلب".